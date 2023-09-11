Bertemu Ganjar Pranowo, Mahfud MD: Nostalgia Saja

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi perihal pertemuannya dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Pertemuan itu menurut Mahfud seperti nostalgia bertemu teman lama.

"Ngobrol-ngobrol ringan aja. Bicara soal, dia kan teman ya. Dulu itu, waktu di DPR, kami sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi, ya nostalgia saja. Makan-makan, bergurau cuma gitu saja," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Mahfud MD tidak mengungkapkan di mana dirinya dan Ganjar melangsungkan pertemuan tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak ada pembahasan mengenai ajakan Ganjar untuk jadi cawapres.

"Enggak, kami tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai. Dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran sendiri oleh sebab itu kita, enggak bicara soal capres-cawapres. Kita tahu itu, misalnya untuk koalisisinya PDIP itu akan ditentukan oleh koalisi yang ditentukan oleh Bu Megawati," kata Mahfud.

Dan Megawati, kata Mahfud, sudah punya sumber-sumber dari survei yang terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri.

"Kan ada survei yang diumumkan di Koran yang selalu kita tunggu, tetapi ada juga yang punya survei sendiri untuk kepentingan. Nah, itu kalau PDIP sudah lengkap, sehingga kita tidak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak. Saya kira setiap partai-partai sudah tahu," tambahnya.

Obrolannya dengan Ganjar, kata Mahfud, juga membahas mengenai hal-hal yang terbaik yang perlu dilakukan untuk Indonesia. Dirinya juga mengakui sering makan bersama Ganjar.

"Kita kemarin bicara saja bagaimana Indonesia yang baik. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi Indonesia, bukan yang terbaik bagi orang yang ingin, tetapi yang terbaik bagi Indonesia. Nah, itu saja yang kami bicarakan dan tidak ada masalah-masalah. Sebenarnya, saya sudah sering makan bersama Ganjar, hanya karena ini situasi politik begini lalu jadi berita," kata Mahfud.