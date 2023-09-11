Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tayangan Adzan Menampilkan Ganjar Pranowo, Ketua PBNU: Saya Malah Senang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:30 WIB
Tayangan Adzan Menampilkan Ganjar Pranowo, Ketua PBNU: Saya Malah Senang
Ketua PBNU ikut senang saat Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan adzan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau akrab disapa Gus Fahrur, menanggapi tayangan azan Maghrib di televisi yang menampilkan sosok Bacapres Ganjar Pranowo. Gus Fahrur bilang ikut senang dengan adanya kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan tampil sholat berjamaah di masjid.

Gus Fahrur menilai dirinya senang terlebih jika semua capres ikut tampil beribadah salat dengan diliput oleh media televisi.

"Saya malah senang jika semua capres berlomba ke masjid shalat berjamaah diliput media," ujar Gus Fahrur kepada MPI, Senin (11/9/2023).

Baginya, Ganjar dapat memberikan contoh kepada keluarganya dan para pendukungnya agar rajin beribadah salat secara berjamaah di Masjid. "Marilah berlomba dalam kebaikan dan semoga itu terus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari beliau sekeluarga dan para pendukungnya agar rajin salat," katanya.

Gus Fahrur juga turut menjelaskan ihwal tayangan tersebut secara Islam, diperbolehkan. Dia mengatakan itu adalah bagian dari ajakan untuk melakukan salat kepada masyarakat luas.

"Menurut saya secara agama itu boleh saja, menjadi bagian dari ajakan untuk melakukan shalat kepada masyarakat luas," terang Gus Fahrur.

Lebih lanjut, Gus Fahrur tetap memberikan imbauan selain memberikan ajakan, sebaiknya ditampilkan juga bagaimana tata cara salat yang lebih bagus. Semisal, bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar sesuai ajaran ilmu Fikih Islam.

"Dan sebaiknya di lakukan dgn cara yang lebih bagus dan cermat, misalnya saat wudlu hendaknya lengan baju di singsingkan sampai sikut, itu ajaran wudlu yang benar sesuai ilmu fikih," tutup Gus Fahrur.

Topik Artikel :
PBNU pilpres Adzan Ganjar Pranowo
