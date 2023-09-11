Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar : Anak Muda Harus Kreatif dan Eksploratif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:50 WIB
Ganjar : Anak Muda Harus Kreatif dan Eksploratif
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo. (MPI/Achmad Al Fiqri)




JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo ingin anak muda Indonesia mampu kreatif dan mempunyai sikap eksploratif. Menurutnya, sikap itu diperlukan dalam menunjang masa depan yang mempunyai banyak jenis pekerjaan baru.

Hal itu sebagaimana diunggah Ganjar pada akun Instagram miliknya ganjar_pranowo. Dalam unggahan tersebut, Ganjar terlihat tengah berbicara mengenai artificial intelligence (AI).

Ganjar mengaku kerap mempertanyakan terkait kemajuan masa depan ini. Ia mengaku banyak anak muda yang takut dan waswas menghadapi kemajuan di masa mendatang.

“Jadi anak muda jelas harus kreatif dan eksploratif. Jenis pekerjaan di masa depan nanti akan lebih banyak lagi, akan selalu muncul hal baru,” dalam keterangan unggahannya, Senin (11/9/2023).

