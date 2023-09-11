Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Desak Polisi dan Bank Indonesia Usut Kasus Uang Mutilasi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:57 WIB
DPR Desak Polisi dan Bank Indonesia Usut Kasus Uang Mutilasi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah khususnya kepolisian dan Bank Indonesia (BI) untuk mengusut secara tuntas terkait keberadaan uang mutilasi. Isu ini belakangan tengah beredar dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Menurut Puan, perlunya ada tindakan tegas dan efektif dalam menindak pelaku peredaran uang mutilasi. Dengan tindakan preventif, diharapkan masalah isu soal uang mutilasi ini tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

"Pastikan dulu kebenaran peredaran uang mutilasi. Dan jika terbukti benar ada, Kepolisian harus segera mengusut dan mencari pelaku peredaran uang mutilasi. Tindakan hukum harus diambil terhadap mereka yang terlibat dalam peredaran uang palsu sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Puan, Senin (11/9/2023).

Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Diketahui, uang mutilasi sendiri merupakan uang asli yang disobek lalu disambungkan dengan uang palsu untuk mengelabui masyarakat.

"Edukasi masyarakat tentang peredaran uang mutilasi harus ditingkatkan. Masyarakat perlu mengetahui tanda-tanda uang yang sah dan bagaimana melaporkan jika secara tidak sengaja mendapatkan uang mutilasi," ujarnya.

Puan mendorong BI untuk memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkait peredaran uang mutilasi ini. Menurutnya, p perlu dijelaskan juga apakah sudah terbukti benar beredar uang mutilasi ini.

"Dan bagaimana langkah yang perlu diambil masyarakat apabila menerima uang mutilasi seperti yang tengah ramai dibicarakan,” tuturnya.

