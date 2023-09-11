Ketua MK Bilang Gugatan Usia Capres Cawapres Tinggal Putusan, Singgung Kisah Nabi

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyinggung perkara uji materiil batas usia maksimal dan minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Diketahui, saat ini terdapat sejumlah gugatan yang diajukan soal hal tersebut dan tengah disidangkan di MK.

Mulanya dia menyebut bahwa tidak ada putusan hakim yang memuaskan semua pihak. Pro dan kontra selalu ada, termasuk soal uji materiil batas usia Capres Cawapres.

"Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus yah ini. Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan," ujarnya dalam channel YouTube Universitas Islam Agung @unnisula yang dikutip, Senin, (11/9/2023).

Dia lantas mencontohkan kisah Nabi Muhammad SAW yang mengangkat Panglima perang bernama Muhammad Al Fatih. Di mana saat itu, dia masih berusia 17 tahun.

"Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun, Muhammad Al Fatih yang melawan kekuatan Bizantium menjadikan mendobrak konstantinopel sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa ? 17 tahun," jelasnya.

Anwar pun menegaskan bahwa pernyataan dia tersebut tidak bermaksud menyinggung. Dia pun tak ingin kalau pernyataan itu dikaitkan dengan uji materiil batas usia Capres Cawapres. Sebab, hal tersebut masih tahap persidangan.

"Saya tidak menyinggung apapun Putusannya, jangan dikaitkan dulu, ini gak boleh saya lagi bicara. Tapi memang betul, banyak (pemimpin berusia muda)," katanya.