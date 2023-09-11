Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua MK Bilang Gugatan Usia Capres Cawapres Tinggal Putusan, Singgung Kisah Nabi

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:37 WIB
Ketua MK Bilang Gugatan Usia Capres Cawapres Tinggal Putusan, Singgung Kisah Nabi
Ketua MK Anwar Usman singgung kisah nabi soal gugatan usia capres dan cawapres (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyinggung perkara uji materiil batas usia maksimal dan minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Diketahui, saat ini terdapat sejumlah gugatan yang diajukan soal hal tersebut dan tengah disidangkan di MK.

Mulanya dia menyebut bahwa tidak ada putusan hakim yang memuaskan semua pihak. Pro dan kontra selalu ada, termasuk soal uji materiil batas usia Capres Cawapres.

"Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus yah ini. Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan," ujarnya dalam channel YouTube Universitas Islam Agung @unnisula yang dikutip, Senin, (11/9/2023).

Dia lantas mencontohkan kisah Nabi Muhammad SAW yang mengangkat Panglima perang bernama Muhammad Al Fatih. Di mana saat itu, dia masih berusia 17 tahun.

"Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun, Muhammad Al Fatih yang melawan kekuatan Bizantium menjadikan mendobrak konstantinopel sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa ? 17 tahun," jelasnya.

Anwar pun menegaskan bahwa pernyataan dia tersebut tidak bermaksud menyinggung. Dia pun tak ingin kalau pernyataan itu dikaitkan dengan uji materiil batas usia Capres Cawapres. Sebab, hal tersebut masih tahap persidangan.

"Saya tidak menyinggung apapun Putusannya, jangan dikaitkan dulu, ini gak boleh saya lagi bicara. Tapi memang betul, banyak (pemimpin berusia muda)," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement