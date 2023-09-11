Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Sulap Kulit Durian Jadi Tablet Kumur, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:55 WIB
Mahasiswa Sulap Kulit Durian Jadi Tablet Kumur, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
Mahasiswa sulap kulit durian jadi tablet kumur di Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fisika Unsoed angkatan 2021, berhasil membuat inovasi menarik dari bahan limbah kulit durian menjadi tablet kumur.

 BACA JUGA:

Idenya muncul dari sisa konsumsi buah durian yang melimpah tak terpakai yang ternyata memiliki manfaat kesehatan. Durian yang biasanya beraroma menyengat, malah bermanfaat untuk mengurangi plak gigi dan bau mulut.

 BACA JUGA:

Kulit durian mengandung senyawa tanin, yang berperan sebagai antibakteri. Proses pembuatan tablet, awalnya dengan mengumpulkan limbah durian dari masyarakat kemudian dipotong dan diiris menjadi ukuran kecil dan tipis.

Selain itu ada juga berita tentang, Timnas Indonesia U-23. Setelah kemenangan telak 9-0 atas taiwan pada laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, indonesia kembali berlatih di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Latihan ini dipersiapkan untuk laga melawan Turkmenistan pada Selasa, 12 September mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191020/okezone-HMiK_large.jpg
Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400/okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement