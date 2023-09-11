Mahasiswa Sulap Kulit Durian Jadi Tablet Kumur, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fisika Unsoed angkatan 2021, berhasil membuat inovasi menarik dari bahan limbah kulit durian menjadi tablet kumur.

Idenya muncul dari sisa konsumsi buah durian yang melimpah tak terpakai yang ternyata memiliki manfaat kesehatan. Durian yang biasanya beraroma menyengat, malah bermanfaat untuk mengurangi plak gigi dan bau mulut.

Kulit durian mengandung senyawa tanin, yang berperan sebagai antibakteri. Proses pembuatan tablet, awalnya dengan mengumpulkan limbah durian dari masyarakat kemudian dipotong dan diiris menjadi ukuran kecil dan tipis.

Selain itu ada juga berita tentang, Timnas Indonesia U-23. Setelah kemenangan telak 9-0 atas taiwan pada laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, indonesia kembali berlatih di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Latihan ini dipersiapkan untuk laga melawan Turkmenistan pada Selasa, 12 September mendatang.