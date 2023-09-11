Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas TPPO Sudah Tangkap 998 Tersangka Perdagangan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |18:52 WIB
Satgas TPPO Sudah Tangkap 998 Tersangka Perdagangan Orang
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 998 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 10 September 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 998 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Adapun, jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 831 laporan.

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.608 orang dari kejahatan perdagangan orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034612/terungkap-malaysia-suriah-dan-oman-jadi-tujuan-terbanyak-perdagangan-manusia-dari-indonesia-Gz4pmn85DJ.jpg
Terungkap! Malaysia, Suriah dan Oman Jadi Tujuan Terbanyak Perdagangan Manusia dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031589/masih-ingat-kasus-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-pelaku-lepas-dari-jerat-tppo-LATdyne94B.jpg
Masih Ingat Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat? Pelaku Lepas dari Jerat TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/512/3029439/49-orang-jadi-korban-tppo-perusahaan-di-pemalang-polisi-ijazah-korban-dipalsukan-ALdlq2h8cp.jpg
49 Orang Jadi Korban TPPO Perusahaan di Pemalang, Polisi: Ijazah Korban Dipalsukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/337/2985695/2-tersangka-tppo-berkedok-magang-masih-di-jerman-polri-koordinasi-dengan-kbri-hdevJ28VgL.jpg
2 Tersangka TPPO Berkedok Magang Masih di Jerman, Polri Koordinasi dengan KBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/337/2961714/polri-tangkap-2-tersangka-kasus-perdagangan-manusia-begini-modus-operandi-MUZIdu0mgD.jpg
Polri Tangkap 2 Tersangka Kasus Perdagangan Manusia, Begini Modus Operandinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/525/2895654/polisi-bekuk-dua-pelaku-perdagangan-orang-ke-australia-melalui-teluk-palabuhanratu-UpunPI7CDz.jpg
Polisi Bekuk Dua Pelaku Perdagangan Orang ke Australia Melalui Teluk Palabuhanratu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement