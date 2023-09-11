Satgas TPPO Sudah Tangkap 998 Tersangka Perdagangan Orang

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 998 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 10 September 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 998 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Adapun, jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 831 laporan.

BACA JUGA: Daftar 5 Saham AI Milik Warren Buffett

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.608 orang dari kejahatan perdagangan orang.