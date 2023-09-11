Tayangan Azan Tampilkan Ganjar Pranowo Ajakan Beribadah dan Dakwah

JAKARTA - Bacapres Perindo Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan, di salah satu stasiun televisi swasta dengan menggunakan koko baju putih panjang, sarung bermotif batik, melakukan wudhu dan sholat berjamaah.

Ketua umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq menilai bahwa kemunculan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib tersebut merupakan ajakan untuk beribadah, dan bermuatan dakwah.

“Dalam tayangan azan magrib tersebut, Bapak Ganjar adalah sosok yang religius dan taat dalam menjalankan ibadah seperti yang dilakukan dalam kesehariannya. Tidak ada yang salah, ini merupakan dakwah dalam bentuk visual, ini merupakan ajakan untuk beribadah, dan ini bukan politik identitas,” ujar Gus Nahib, Senin (11/9/2023).

Gus Nahib Shodiq menyatakan bahwa Ganjar Pranowo dan keluarganya merupakan sosok yang religius, pibadi yang santun, merakyat, dan sangat dengan ulama dan santri. Dapat dilihat bahwa Ganjar dan istrinya berasal dari kalangan pesantren.

“Bapak Ganjar Pranowo dan istrinya Ibu Siti Atiqah sosok yang religius, kita ketahui ibu Siti Atiqah cucu dari tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU), KH Hisyam A Karim merupakan pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga," terang dia.