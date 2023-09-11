Kawasan Wisata Gunung Bromo Terbakar, Perindo: Keteledoran yang Tak Bisa Ditolerir

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Christophorus Taufik menyesalkan perbuatan pelaku yang menyebabkan Kawasan Wisata Gunung Bromo terbakar. Pasalnya, hingga kini si jago merah dilaporkan semakin menjalar ke Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

"Menurut saya peristiwa kebakaran yang terjadi saat ini dan belum juga bisa diatasi seluruhnya benar-benar akibat suatu tindakan yang amat sangat patut disesalkan. Suatu keteledoran yang tidak bisa ditolerir apapun alasannya. Bahkan, sebagian orang mengekspresikan kekesalannya dengan istilah kekonyolan yang luar biasa," kata pria yang akrab disapa Christ itu kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Menurut Christophorus Taufik -- yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil V Malang Raya dari Partai Perindo itu, -- Bromo adalah salah satu kawasan wisata andalan di wilayah Jawa Timur. Bromo juga sudah menjadi urat nadi kehidupan bagi banyak warga sekitar.

Oleh karena itu, lanjut dia, peristiwa kebakaran tersebut sangat patut disesalkan. Ia meminta pihak kepolisian untuk menghukum pelaku pembakaran yang menyebabkan luluh lantaknya Kawasan Wisata Gunung Bromo.

"Tidak perlu terulang lagi keteledoran yang luar biasa seperti saat ini, perlu diingat juga banyak sekali masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan Kawasan Wisata Gunung Bromo yang sekarang menjadi terhenti akibat keteledoran tersebut," ujarnya.

Selain itu, ke depannya, Christ juga meminta kepada pengelola Kawasan Wisata Gunung Bromo untuk memperketat perizinan untuk acara-acara pribadi.

"Ke depan, saya berharap adanya pengetatan perizinan untuk acara-acara yang diadakan untuk kepentingan pribadi, perkumpulan, perorangan. (Karena) kawasan Bromo adalah kawasan yang dilindungi, jadi sudah selayaknya tidak setiap orang boleh sesukanya melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah Bromo. Mari kita jaga bersama kawasan ini," pungkasnya.