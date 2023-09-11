Isu Pandemi 2.0 Tuai Polemik, DPR: Penjelasan Komprehensif Sangat Dibutuhkan Masyarakat

JAKARTA - Komisi IX DPR mendorong pemerintah memberikan tanggapan terkait beredarnya wacana pandemi 2.0 dan isu lockdown di tahun 2023. Isu soal Pandemi 2.0 di tahun ini ramai dibicarakan setelah postingan seorang dokter viral di media sosial.

"Informasi yang tidak benar atau simpang siur dapat menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi yang kuat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa apakah isu pandemi 2.0 memiliki dasar yang kuat," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, Senin (11/9/2023).

Arzeti mengatakan, meskipun Indonesia telah memasuki endemi Covid-19, pemerintah perlu memasifkan edukasi tentang langkah-langkah pencegahan sekaligus sebagai bentuk antisipasi dari beredarnya informasi palsu.

Menurutnya, edukasi merupakan kunci untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang situasi ini. Terlebih Pandemi merupakan isu yang krusial karena memiliki banyak dampak bagi publik, termasuk juga mempengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian negara.

"Ini adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya kepanikan yang tidak perlu dan menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Arzeti menilai masyarakat masih perlu diberikan edukasi mengenai virus Covid-19 yang masih ada hingga saat ini. Meskipun Indonesia sudah memasuki fase endemi, menurut dia, masyarakat masih trauma dengan keadaan pandemi yang dirasakan selama beberapa tahun lalu.

"Saat ini masyarakat masih mencoba bangkit kembali setelah kita terseok akibat Pandemi. Baik dari perekonomian hingga sisi sosial, kita semua masih menjalani fase pemulihan. Jadi saat isu soal Pandemi 2.0 menyebar di media sosial dengan cepat, tentunya ini menimbulkan kekhawatiran," paparnya.

"Selain klarifikasi, penjelasan yang komprehensif dan berdasar sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan pemahaman menyeluruh secara transparan. Apalagi masyarakat kita kritis sehingga perlu mendapat penjelasan yang sebenar-benarnya,” tambah Arzeti.

Pemberian klarifikasi dan penjelasan yang mendetail dari pihak yang memiliki kapasitas dinilai akan mengurangi kekhawatiran di tengah masyarakat. Arzeti pun menyebut penjelasan dari Pemerintah akan menjadi jaminan bagi rakyat di sektor kesehatan.

"Perlu ditekankan bahwa walaupun kita tetap harus waspada dan siap menghadapi situasi apapun, tapi tidak ada alasan untuk panik atau membuat kebijakan drastis saat ini," tegasnya.