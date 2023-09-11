Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Update Kekuatan Gempa Maluku Utara dari M5,9 Jadi M6,2

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |21:52 WIB
BMKG <i>Update</i> Kekuatan Gempa Maluku Utara dari M5,9 Jadi M6,2
Gempa M6,2 guncang Maluku Utara. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan update kekuatan gempa yang mengguncang Maluku Utara (Malut) dari M5,9 menjadi M6,2. Dilaporkan gempa terjadi pukul 19.51.33 WIB.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,2," Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, Senin (11/9/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya dari informasi BMKG, gempa terjadi di 11 km Timur Laut Jailolo, Malut. "Info Gempa Mag:5.9, 11-Sep-23 19:51:33 WIB, Lok:1.16 LU,127.47 BT (11 km TimurLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:168 Km."

Sementara itu, kata Daryono, episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,18° LU ; 127,44° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara pada kedalaman 152 km.

BACA JUGA:

Breaking News! Gempa M4,7 Guncang Jayapura Papua 

Gempabumi ini dirasakan di Jailolo, Kota Manado, Sangihe, Kotamobagu dengan skala intensitas III-IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi).

Kemudian di Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kep. Sula dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Halaman:
1 2
      
