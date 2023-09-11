BMKG Update Kekuatan Gempa Maluku Utara dari M5,9 Jadi M6,2

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan update kekuatan gempa yang mengguncang Maluku Utara (Malut) dari M5,9 menjadi M6,2. Dilaporkan gempa terjadi pukul 19.51.33 WIB.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,2," Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, Senin (11/9/2023).

Sebelumnya dari informasi BMKG, gempa terjadi di 11 km Timur Laut Jailolo, Malut. "Info Gempa Mag:5.9, 11-Sep-23 19:51:33 WIB, Lok:1.16 LU,127.47 BT (11 km TimurLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:168 Km."

Sementara itu, kata Daryono, episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,18° LU ; 127,44° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara pada kedalaman 152 km.

Gempabumi ini dirasakan di Jailolo, Kota Manado, Sangihe, Kotamobagu dengan skala intensitas III-IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi).

Kemudian di Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kep. Sula dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).