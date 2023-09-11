Lampung dan Sulut Diguncang Gempa Malam Ini

JAKARTA - Gempa mengguncang Tanggamus, Lampung dan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) dalam waktu yang berdekatan, malam ini. Gempa terjadi pukul 22.28 WIB dan 22.30 WIB, Senin (11/9/2023).

Gempa berkekuatan M2,6 mengguncang Bitung, Lampung, pukul 22.28 WIB. Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.27 LS, 104.63 BT atau 24 Km Barat Laut Tanggamus, Lampung. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

Sementara pada pukul 22.30 WIB, gempa berkekuatan M2,9 mengguncang Bitung, Sulut di titik koordinat 1.25 LU, 126.13 BT atau 113 Km Tenggara Bitung. Kedalaman gempa 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

