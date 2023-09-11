BPBD Ungkap Kebakaran di Tangerang Bukan Gudang Karoseri, tapi 4 Lapak

JAKARTA - Kepala Pelaksana (Kalak) BPPD Kota Tangerang, Mariono Hasan menyatakan kebakaran yang terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Jaya, Batuceper pada Minggu (10/9/2023) malam bukan melanda gudang karoseri. Ia menegaskan, si jago merah menghanguskan empat lapak.

"Bukan (gudang karoseri), tapi lapak. (Yang terbakar) lapak kusen, lapak palet plastik, lapak tong, dan lapak besi tua," kata Mariono saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (11/9/2023) dini hari.

Mariono menjelaskan, kebakaran bermula dari lapak kusen yang berada di tengah empat lapak tersebut. Dia menduga, kebakaran tersebut berasal dari warga yang membakar sampah di sekitar lokasi.