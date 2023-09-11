Kantor Kereta Cepat di Halim Terbakar, 5 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kantor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami kebakaran pada Senin (11/9/2023) dini hari. Hal itu diungkapkan Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

Gatot menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait terjadinya kebakaran dengan alamat Kantor Kereta Cepat Halim, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada pukul 01.26 WIB.

BACA JUGA:

BPBD Ungkap Kebakaran di Tangerang Bukan Gudang Karoseri, tapi 4 Lapak

"Objek terbakar Kantor Kereta Cepat," kata Gatot melalui keterangan tertulisnya.

Atas laporan tersebut, pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran dengan 16 personel.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait.

(Qur'anul Hidayat)