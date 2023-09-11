Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kantor Kereta Cepat di Halim Terbakar, 5 Mobil Damkar Dikerahkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |02:05 WIB
Kantor Kereta Cepat di Halim Terbakar, 5 Mobil Damkar Dikerahkan
Kantor KCIC terbakar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kantor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami kebakaran pada Senin (11/9/2023) dini hari. Hal itu diungkapkan Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

Gatot menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait terjadinya kebakaran dengan alamat Kantor Kereta Cepat Halim, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada pukul 01.26 WIB.

BACA JUGA:

BPBD Ungkap Kebakaran di Tangerang Bukan Gudang Karoseri, tapi 4 Lapak 

"Objek terbakar Kantor Kereta Cepat," kata Gatot melalui keterangan tertulisnya.

Atas laporan tersebut, pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran dengan 16 personel.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait.

(Qur'anul Hidayat)

      
