Ada Percikan Api di Peron Timur Stasiun Halim, KCIC: Penyebab Masih Diinvestigasi

JAKARTA - GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa menyebutkan pihaknya masih melakukan investigasi terkait percikan api di sisi peron sebelah Timur Stasiun Halim yang terjadi pada Senin (11/9/2023) dini hari.

"PT KCIC bersama pihak WIKA sebagai kontraktor telah memastikan bahwa saat ini Stasiun Halim dalam kondisi aman, bagian dalam bangunan stasiun dipastikan dalam kondisi baik dan seluruh fungsi dapat berjalan normal," ujar Eva kepada awak media dalam keterangannya.

Ia menyebutkan, memang sempat muncul percikan api di sisi atap peron sisi timur pada bagian lapisan proteksi atap.

"KCIC langsung berkordinasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Timur," kata dia

Percikan api yang terlihat pukul 00.30 WIB tersebut telah dipadamkan oleh petugas Damkar dan pagi ini seluruh kondisi Stasiun Halim dipastikan dalam kondisi aman.