Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali karena Rem Blong Berlangsung Dramatis

Damkar evakuasi pemotor yang jatuh ke kali karena rem blong/Foto: Istimewa

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok berhasil mengevakuasi pemotor dan yang dibonceng terjun ke kali di Tanah Baru, Beji, Jawa Barat, atau dekat Perumahan Momien Residence pada Minggu (10/9) malam.

Terlihat dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia proses evakuasi berjalan dramatis korban pemotor ditandu lalu ditarik menggunakan tali rescue dibantu petugas mendorong menggunakan tangga.

"Jenis penyelamatan evakuasi lakalantas terjatuh ke kali karena diduga rem blong," ucap Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi, Senin (11/9/2023).

Denny menambahkan dalam insiden tersebut dua korban berhasil diselamatkan. Ia memastikan tidak ada korban jiwa hanya saja korban luka ringan dan berat.

"Korban jiwa yang diselamatkan dua jiwa. Satu luka ringan dan satu luka berat," jelasnya.