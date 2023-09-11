Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

12 Santri Sempat Tersesat di Kawasan Curug Kembar Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:02 WIB
12 Santri Sempat Tersesat di Kawasan Curug Kembar Bogor
Belasan santri sempat tersasar di Curug Kembar (foto: dok ist)
BOGOR - Belasan santri sempat tersesat di kawasan Curug Kembar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka berhasil ditemukan dengan selamat.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPPB Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 10 September 2023. Berawal ketika rombangan santri berjumlah 12 orang berangkat menuju Curug Kembar sekira pukul 07.30 WIB.

"Pukul 10.00 WIB di pertengahan jalan korban tersesat sampai keluar jalur Curug Kembar," kata Jalal dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Tim SAR gabungan pun melalukan pencarian terhadap para santri tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB para berhasil menemukan para santri yang tersesat.

