HOME NEWS MEGAPOLITAN

Autopsi Pria yang Tewas dengan Pisau Menancap di Perut Rampung, Ini Hasilnya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:26 WIB
Autopsi Pria yang Tewas dengan Pisau Menancap di Perut Rampung, Ini Hasilnya!
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

BEKASI - Polisi memastikan pria berinisial YHW (55) yang ditemukan tewas dengan pisau masih menancap di perutnya, pada Kamis (7/9/2023) lalu, merupakan kasus bunuh diri. Hal itu dipastikan dalam proses autopsi.

“Perkembangan yang bisa kami sampaikan, kasus murni karena bunuh diri,” kata Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi, Senin (11/9/2023).

 BACA JUGA:

Sukadi juga mengatakan, tidak ada tanda kekerasan lain yang ditemukan pada tubuh korban. Kematian korban pun disebabkan oleh pisau yang menancap di perutnya.

“Murni pakai pisau, tidak ada tanda-tanda kekerasan,” jelasnya.

 BACA JUGA:

Bunuh diri diduga dilatarbelakangi oleh depresi. Korban disebut stres karena menganggap dirinya tidak dapat menghidupi keluarganya.

“Depresi diakibatkan ekonomi, merasa tidak bisa menghidupi keluarganya, pengangguran,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
