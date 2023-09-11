Autopsi Pria yang Tewas dengan Pisau Menancap di Perut Rampung, Ini Hasilnya!

BEKASI - Polisi memastikan pria berinisial YHW (55) yang ditemukan tewas dengan pisau masih menancap di perutnya, pada Kamis (7/9/2023) lalu, merupakan kasus bunuh diri. Hal itu dipastikan dalam proses autopsi.

“Perkembangan yang bisa kami sampaikan, kasus murni karena bunuh diri,” kata Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi, Senin (11/9/2023).

BACA JUGA:

Sukadi juga mengatakan, tidak ada tanda kekerasan lain yang ditemukan pada tubuh korban. Kematian korban pun disebabkan oleh pisau yang menancap di perutnya.

“Murni pakai pisau, tidak ada tanda-tanda kekerasan,” jelasnya.

BACA JUGA:

Bunuh diri diduga dilatarbelakangi oleh depresi. Korban disebut stres karena menganggap dirinya tidak dapat menghidupi keluarganya.

“Depresi diakibatkan ekonomi, merasa tidak bisa menghidupi keluarganya, pengangguran,” ungkapnya.