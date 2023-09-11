Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Keluar Asap Tebal Cemari Udara, Auto Dihujat Netizen

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |11:35 WIB
Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Keluar Asap Tebal Cemari Udara, Auto Dihujat Netizen
Mobil Dinas Pemprov DKI Berasap/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTAViral di media sosial sebuah mobil milik pemerintah provinsi DKI Jakarta melintas kawasan Mampang, Jakarta Selatan dengan kondisi knalpot berasap parah.

Mobil tersebut berjenis double cabin dengan pelat merah bermerek Nissan Navara berjalan melintasi kawasan Mampang pada Minggu (10/9/2023) dengan kondisi knalpot yang berasap.

Berdasarkan video viral di akun Instagram @merekamjakarta, mobil berpelat merah itu bertuliskan nomor polisi B 9041 PSD.

Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero mengungkapkan bahwa mobil tersebut merupakan mobil dinas dari Pemprov DKI. "Saya cek dari No Pol nya itu punya nya Pemprov DKI," jelas David saat dihubungi pada Senin (11/9/2023).

Meski demikian pihaknya masih mencari tahu secara spesifik milik dinas mana dari Pemprov DKI. Kata David, bila sudah diketahui, akan diminta untuk melakukan uji emisi.

"Mohon waktu saya pastikan dulu punya dinas mana nya ya. Kalau sudah pasti, rencana Kapolsek Mampang akan komunikasi dan koordinasi dengan dinas tersebut agar kendaraan tersebut segera dilakukan uji emisi dan tidak menambah polusi di Jakarta," sambungnya.

Di kesempatan terpisah Kasatgas Pengendalian Polusi Udara Kombes Pol Nurcholis mengatakan akan periksa keberadaan mobil yang jelas-jelas mencemari udara tersebut. "Cek dulu," singkatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2913557/kendaraan-bermotor-berusia-di-atas-3-tahun-akan-dirazia-saat-masuk-jakarta-CApdNh9Esn.jpg
Kendaraan Bermotor Berusia di Atas 3 Tahun Akan Dirazia saat Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/519/2899529/atasi-polusi-ombudsman-sarankan-pusat-dan-daerah-sinkronisasi-kebijakan-kendaraan-listrik-AhDGoAyOlR.jpg
Atasi Polusi, Ombudsman Sarankan Pusat dan Daerah Sinkronisasi Kebijakan Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/338/2882673/cemari-udara-dengan-debu-batu-bara-perusahaan-di-bogor-ditindak-tegas-IU3AiFsy3H.jpg
Cemari Udara dengan Debu Batu Bara, Perusahaan di Bogor Ditindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881896/ini-solusi-brin-atasi-polusi-udara-yang-semakin-buruk-2lEimaDaja.jpg
Ini Solusi BRIN Atasi Polusi Udara yang Semakin Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/338/2873399/kendaraan-tak-lolos-uji-emisi-dilarang-masuk-jakarta-Igz5QSkkT0.jpg
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/338/2872843/kualitas-udara-di-bogor-membaik-usai-turun-hujan-dcvqXFAapH.jpg
Kualitas Udara di Bogor Membaik Usai Turun Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement