Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Keluar Asap Tebal Cemari Udara, Auto Dihujat Netizen

JAKARTA – Viral di media sosial sebuah mobil milik pemerintah provinsi DKI Jakarta melintas kawasan Mampang, Jakarta Selatan dengan kondisi knalpot berasap parah.

Mobil tersebut berjenis double cabin dengan pelat merah bermerek Nissan Navara berjalan melintasi kawasan Mampang pada Minggu (10/9/2023) dengan kondisi knalpot yang berasap.

Berdasarkan video viral di akun Instagram @merekamjakarta, mobil berpelat merah itu bertuliskan nomor polisi B 9041 PSD.

Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero mengungkapkan bahwa mobil tersebut merupakan mobil dinas dari Pemprov DKI. "Saya cek dari No Pol nya itu punya nya Pemprov DKI," jelas David saat dihubungi pada Senin (11/9/2023).

Meski demikian pihaknya masih mencari tahu secara spesifik milik dinas mana dari Pemprov DKI. Kata David, bila sudah diketahui, akan diminta untuk melakukan uji emisi.

"Mohon waktu saya pastikan dulu punya dinas mana nya ya. Kalau sudah pasti, rencana Kapolsek Mampang akan komunikasi dan koordinasi dengan dinas tersebut agar kendaraan tersebut segera dilakukan uji emisi dan tidak menambah polusi di Jakarta," sambungnya.

Di kesempatan terpisah Kasatgas Pengendalian Polusi Udara Kombes Pol Nurcholis mengatakan akan periksa keberadaan mobil yang jelas-jelas mencemari udara tersebut. "Cek dulu," singkatnya.