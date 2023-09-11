Menangkan Ganjar, Relawan GBB Targetkan 1.000 Tim Pemenangan di Akhir Tahun 2023

TANGERANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) berhasil melantik 302 tim pemenangan tingkat perusahaan sejak dibentuk pada November 2022 lalu.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, ratusan koordinator tim pemenangan tingkat perusahaan tersebut berada di seluruh wilayah Pulau Jawa yang bertugas menggaet suara akar rumput kalangan buruh dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA: Cara Relawan di Tangerang Sosialisasikan Ganjar Pranowo Sekaligus Cegah Stunting

Demikian diungkapkan Lukman saat pengukuhan dan pembekalan 30 koordinator tim pemenangan tingkat perusahaan Tangerang Raya di Kantor DPC FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya yang kini juga menjadi posko pemenangan Ganjar Pranowo, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kami sudah melibatkan struktur di tingkat perusahaan itu sejak kami di deklarasi di November tahun lalu hingga hari ini kita sudah 266 ditambah lagi ini ada 36 di Tangerang Raya," kata Lukman, Senin (11/9/2023).

BACA JUGA: Relawan Ganjartivity Pastikan Ganjar Pranowo Memihak Nelayan

Dia menargetkan lebih dari 1.000 tim pemenangan perusahaan di wilayah Pulau Jawa untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia 2024-2029 dan "Presiden Pilihan Buruh Indonesia".

"Kami juga berkolaborasi dengan serikat-serikat lain ya di tingkatan daerah segala macam untuk menjangkau struktur pemenangan Ganjar Pranowo di tingkat perusahaan,”ujarnya.