INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Dupa di Dekat Kerangka Mayat Ibu dan Anak di Depok, untuk Apa?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:22 WIB
Ada Dupa di Dekat Kerangka Mayat Ibu dan Anak di Depok, untuk Apa?
TKP penemuan mayat ibu dan anak di Depok/Foto:MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Tim gabungan menemukan dupa dan senter di dekat kerangka jenazah diduga anak dan ibu berinisial GA (64) dan DA (36) di sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok. Penemuan benda tersebut setelah penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa, di dekat lokasi ditemukannya jenazah dua senter dan dua dupa.

 BACA JUGA:

“Kita juga menemukan di TKP tempat penemuan jenazah ini 2 buah senter, dan dua buah dupa yang berisi bebatuan,” ujar Hengki kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Hanya saja Hengki tidak menyampaikan lebih jauh mengenai temuan dupa dan senter di dekat kedua jenazah itu.

  BACA JUGA:

Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan temuan dupa dan senter itu ke pihak forensik untuk diteliti lebih lanjut.

“Ini yang akan kita teliti ke forensik apa jenisnya,” tandasnya.

Sebelumnya, penyidik juga mengamakan sejumlah barang bukti baru berupa dokumen atau catatan yang diharapkan menjadi petunjuk baru yang dapat membuat terang kasus misterius tersebut.

"Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan, yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan ini," ungkap Samian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
