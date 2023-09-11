Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Kunker Perdana ke Kota Bogor, Bahas Transportasi hingga Polusi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:30 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Kunker Perdana ke Kota Bogor, Bahas Transportasi hingga Polusi
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. (MPI/Putra Ramadhani)
BOGOR - Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melakukan kunjungan kerja perdana ke Balai Kota Bogor. Dalam kesempatan itu, ia membahas program kerja termasuk kesiapan Kota Bogor menghadapi Pemilu 2024.

"Barusan saya bertemu Pak Wali Kota Bogor bersama jajaran. Jadi ini kota pertama yang saya kunjungi setelah menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, saya mendengar beberapa masukan dan saya rasa cukup baik. Tentunya pertama Pemilu, harus menjamin akan lancar, aman, dan netralitas ASN, Polri, dan TNI, harus kita jaga betul," kata Bey, Senin (11/9/2023).

Bey juga mendengarkan yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya terkait transportasi massal. Pemkot Bogor dinilainya cukup berhasil membuat inovasi mengurangi angkutan kota.

"Tadi kami mendengarkan transportasi, bagaimana Bogor cukup berhasil menggunakan bus, karena mengurangi angkutan kota di tengah kota. Itu saya rasa mengurangi kepadatan lalu lintas," tuturnya.

Selanjutnya, Bey juga mengapresiasi langkah-langkah dari Pemkot Bogor terkait penanganan masalah polusi udara. Salah satunya dengan penegakan hukum bagi yang membakar sampah sembarangan.

"Pak Wali memberikan contoh yang cukup baik di mana ada denda kepada mereka yang bakar sampah. Jadi penegakkan hukum untuk mereka yang membakar sampah juga sudah cukup baik dijalankan. Jadi saya kira masalah polusi ini kan sudah berkali-kali disampaikan bahwa ini masalah bersama. Dari sisi pemerintah, kita harus mulai," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan terima kasih memilih kotanya untuk kunjungan kerja perdana Pj Gubernur Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
