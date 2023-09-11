Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Rumah Produksi Film Porno di Indonesia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:38 WIB
Polda Metro Bongkar Rumah Produksi Film Porno di Indonesia
Polisi bongkar rumah film porno di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Unit 3 Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus rumah produksi film yang membuat film dewasa atau porno.

Dalam pengungkapan itu, penyidik juga telah menangkap dan menetapkan lima tersangka yang berperan dalam pembuatan film asusila tersebut.

“Kejadian Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan patroli siber dan didapatkan sebuah website dengan nama kelasbintang.com yang berisikan tentang film adegan dewasa dengan link (ada tiga website),” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat konfrensi pers, Senin (11/9/2023).

Kelima pelaku yang terlibat dalam memproduksi film porno tersebut berinisial I, JAAS, AIS, AT dan SE. Dalam kasus ini mereka memiliki peran masing-masing, tersangka I berperan sebagai sutradara, admin, pemilik dan yang menguasai website dan produser dari film-film yang diunggah pada tiga website. Tersangka JAAS sebagai kameramen. Kedua tersangka ditangkap ada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 lalu.

Kemudian tersangka AIS berperan sebagai editor film, tersangka AT sebagai sound enginering, tersangka SE berperan sebagai Sekertaris dan talent. Ketiga tersangka ditangkap oleh tim unit 3 Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 lalu.

Dalam pembuatan film itu, para tersangka mengambil pemeran dari kalangan artis sampai selebgram berinisial VV, SKE, CN, SE, E, BLI, M, MGP, S, J, ZS, AB. Lalu untuk pemeran prianya berinisial BP, P, UR, AG (AD), dan RA.

“Bahwa sampai saat ini video yang sudah dibuat dan beredar pada website kelassbintangg, togefilm sekitar 120 film, dengan contoh judul film Inem, Birahi Muda, Kramat Tunggak, Gancet, Rumput Tetangga, Surti, Istriku, Skandal MeyMey,” jelas Ade Safri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/512/3036771/pelaku-pornografi-anak-di-medsos-ditangkap-jual-video-anak-usia-8-tahun-berhubungan-intim-XSEjlbThGh.jpg
Pelaku Pornografi Anak di Medsos Ditangkap, Jual Video Anak Usia 8 Tahun Berhubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011518/berkas-kasusnya-lengkap-tersangka-film-porno-siskaeee-cs-segera-diadili-2ZeLmzVIE7.jpg
Berkas Kasusnya Lengkap, Tersangka Film Porno Siskaeee Cs Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/338/2975077/fbi-bongkar-jaringan-internasional-film-porno-anak-polri-diminta-ungkap-kelompok-lain-wUmzcBFXcx.jpg
FBI Bongkar Jaringan Internasional Film Porno Anak, Polri Diminta Ungkap Kelompok Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974916/polisi-sita-1-245-foto-dan-3-870-video-porno-anak-produksi-indonesia-rlkQPZab8G.jpg
Polisi Sita 1.245 Foto dan 3.870 Video Porno Anak Produksi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974913/kasus-produksi-film-porno-anak-di-tangarang-terungkap-dari-laporan-fbi-8X33goXmUM.jpg
Kasus Produksi Film Porno Anak di Tangarang Terungkap dari Laporan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974905/polisi-bongkar-produksi-film-porno-anak-di-tangerang-5-orang-ditangkap-s2o0hEoKZM.jpg
Polisi Bongkar Produksi Film Porno Anak di Tangerang, 5 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement