HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, 38 Pemuda Ditangkap di 7 Lokasi di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:00 WIB
Hendak Tawuran, 38 Pemuda Ditangkap di 7 Lokasi di Jaksel
Pemuda hendak tawuran ditangkap di Jaksel. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 38 pelaku tawuran di kawasan Jakarta Selatan sejak Sabtu, 9 September 2023 kemarin hingga Senin (11/9/2023). Dari puluhan orang itu, 32 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Dalam tiga hari terakhir Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menggagalkan tujuh aksi tawuran yang akan terjadi pada periode Sabtu dini hari hingga Senin dini hari," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam Indradi pada wartawan, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, dari 38 pelaku yang berhasil diamankan itu, hanya 6 orang yang sudah dewasa. Para pelaku tawuran itu dtangkap di 7 lokasi di kawasan Jalan Bukit Duri dan Palbatu Raya Tebet, sekitaran Flyover Kalibata Pancoran, Lebak Bulus 2 Cilandak, Menteng Atas Setiabudi, dan Jalan Jagakarsa.

"Enam di antaranya dewasa atau berusia di atas 18 tahun, kemudian 32 lainnya adalah anak. Anak adalah yang berusia di bawah 18. Jadi yang paling muda yang kami amankan ada yang berusia 16 tahun," tuturnya.

Dia menambahkan, 38 pelaku tawuran tersebut kini telah berada di lima polsek kawasan Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
