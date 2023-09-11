Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekap Korbannya, Pencuri 13 Sapi di Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:05 WIB
Sekap Korbannya, Pencuri 13 Sapi di Bogor Ditangkap
Sekap korbannya, 3 pencuri belasan ekor sapi di Bogor ditangkap. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap tiga pencuri belasan sapi di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, para pelaku sempat menyekap penjaga hewan ternak tersebut.

Kapolsek Rumpin, Kompol Sumijo mengatakan, pengungkapan itu berawal dari laporan warga mengenai tempat penampungan sapi mencurigakan di Cibungbulang pada Sabtu 9 September 2023. Dari situ, polisi langsung melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

"Dari informasi tersebutlah kami lakukan penyelidikan dan menemukan 13 ekor sapi," kata Sumijo dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Hasil pemeriksaan, sapi tersebut identik dengan milik korban pencurian yang hilang di wilayah Rumpin. Dalam melakukan aksi pencurian, para pelaku sempat mengancam dan mengikat dua orang karyawan penjaga kandang sapi.

"Mengambil 13 ekor sapi, 2 motor, uang tunai serta perhiasan emas sekitar 150 gram," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement