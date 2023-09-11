Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tilang Uji Emisi Dihapus, Pj Gubernur DKI Jakarta: Kita Cari yang Efisien Saja

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |20:08 WIB
Tilang Uji Emisi Dihapus, Pj Gubernur DKI Jakarta: Kita Cari yang Efisien Saja
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan mencari sesuatu yang lebih efisien setelah penghapusan tilang dalam uji emisi karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi polusi di Ibu Kota.

"Memang kalau tilang di lapangan itu kan memang memerlukan tenaga waktu, kita cari yang efisien aja," kata Heru Budi kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/9/2023).

Selain itu, Heru Budi mengatakan bahwa dirinya hanya ikut saja keputusan kepolisian mengentikan tilang uji emisi di Ibu Kota. Menurut Heru, kebijakan tersebut selebihnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Ya ngikut aja. Terserah teman-teman polisi tahu kebijakannya," kata Heru Budi.

