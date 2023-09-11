Kronologi Suami Gorok Leher Istrinya di Bekasi, Pelaku Bersihkan Pisau Pakai Baju Anak

BEKASI - Polisi mengungkap kronologi N (25) pelaku pembunuhan istrinya M (25) dengan menggorok leher korban dengan pisau di rumah kontrakan Jalan Cikedokan, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Pelaku juga sempat membersihkan darah di pisau memakai baju anaknya.

Kapolsek Cikarang Barat, AKP Rusnawati, mengatakan bahwa keduanya sempat cekcok mulut di ruang tengah kamar tidur lantaran faktor ekonomi.

Tak hanya itu, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar wajah korban sebanyak satu kali.

Setelah itu, pelaku juga menarik rambut korban menggunakan tangan kirinya lalu menyeret korban sampai ke dapur depan pintu kamar mandi.

"Setelah korban tidak berdaya kemudian tersangka mengambil pisau dapur yang berada didekat kompor menggunakan tangan kanannya baru setelah itu mengiris - iriskan pisau tersebut ke leher korban secara berkali - kali hingga gagang pisau tersebut patah," kata Nana, Senin (11/9/2023).

Setelah korban dipastikan meninggal dunia, pelaku lalu membawa korban ke kamar mandi dengan cara digendong untuk membersihkan darah yang ada di baju dan tubuh korban dengan menggunakan gayung.

"Setelah tubuh korban bersih, tersangka membawa jasadnya menuju ke ruang tengah (ruang tidur), kemudian dibaringkan di atas kasur ditutupi dengan handuk berwarna hijau," ucap Nana.