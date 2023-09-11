Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemerintah Sebut Masyarakat Naik Angkutan Umum Akan Naik Signifikan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |21:26 WIB
Pemerintah Sebut Masyarakat Naik Angkutan Umum Akan Naik Signifikan
Pengguna Angkutan Umum Akan Meningkat/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Integrasi antar-moda angkutan umum di Ibu Kota saat ini masih sulit diakses. Oleh karena itu membutuhkan terobosan lintas stakeholder untuk mewujudkannya.

Demikian diutarakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dalam acara “GoTransit Mobility Talk” di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Selama ini kata Budi, operator angkutan umum masih menemukan kendala dalam meningkatkan jumlah penumpang harian yang disebabkan berbagai faktor seperti ketersediaan akses transportasi feeder untuk First Mile atau menuju stasiun maupun Last Mile atau menuju lokasi akhir.

“Modernisasi angkutan umum juga terus dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum,”ujarnya.

Budi mengatakan, saat ini angkutan umum di kota-kota Indonesia, masih kurang dibanding volume di Bangkok, Singapura. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

“Bapak Presiden berkali-kali mengatakan bahwa upaya meningkatkan angkutan massal akan menghilangkan kerugian ekonomi yang akan datang,”tuturnya.

Budi juga memberikan apresiasi dan berikan dukungan penuh bagi pelaku swasta dalam membantu transportasi first mile dan last mile yang dirasa masih bermasalah karena lack of service yang ada.

