Suku Sunda dan Jawa Tinggal 1 Pulau, Tapi Kenapa Beda Bahasa? Ini Jawabannya

Pasti ada di antara kita yang pernah terbesit dalam pikiran tentang suku Sunda dan Jawa tinggal satu pulau tapi kenapa beda bahasa? Pasalnya memang unik meski tinggal di satu pulau yang sama, namun kedua suku ini ternyata memiliki perbedaan bahasa masing-masing.

Tentu saja perbedaan tersebut sedikit banyaknya lantas memicu rasa penasaran yang luar biasa bagi banyak orang. Bagi kamu yang ingin tahu jawabannya maka ikuti ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (12/09/2023), terkait suku Sunda dan Jawa yang tinggal di satu pulau tapi beda bahasa.

Perbedaan mendasar terkait bahasa yang terjadi antara suku Sunda dan Jawa pastinya tidak lepas dari asal-usul keberadaaanya. Meski secara akar bahasa suku Sunda dan Jawa memiliki kesamaan yaitu Melayu Polinesia, namun secara dialek, fonologi dan pelafalan kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan.