Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suku Sunda dan Jawa Tinggal 1 Pulau, Tapi Kenapa Beda Bahasa? Ini Jawabannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:25 WIB
Suku Sunda dan Jawa Tinggal 1 Pulau, Tapi Kenapa Beda Bahasa? Ini Jawabannya
Ilustrasi untuk sejarah hubungan suku Jawa dan Sunda (Foto: Pemkab Bogor)
A
A
A

JAKARTA- Pasti ada di antara kita yang pernah terbesit dalam pikiran tentang suku Sunda dan Jawa tinggal satu pulau tapi kenapa beda bahasa? Pasalnya memang unik meski tinggal di satu pulau yang sama, namun kedua suku ini ternyata memiliki perbedaan bahasa masing-masing.

Tentu saja perbedaan tersebut sedikit banyaknya lantas memicu rasa penasaran yang luar biasa bagi banyak orang. Bagi kamu yang ingin tahu jawabannya maka ikuti ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (12/09/2023), terkait suku Sunda dan Jawa yang tinggal di satu pulau tapi beda bahasa.

Perbedaan mendasar terkait bahasa yang terjadi antara suku Sunda dan Jawa pastinya tidak lepas dari asal-usul keberadaaanya. Meski secara akar bahasa suku Sunda dan Jawa memiliki kesamaan yaitu Melayu Polinesia, namun secara dialek, fonologi dan pelafalan kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039//resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176724//viral-I2l3_large.jpg
Viral Sejoli Muda Asal Lampung Hina Suku Jawa hingga Diciduk Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3155993//menikah-0LX6_large.jpg
Alasan Masyarakat Jawa Tak Boleh Hajatan Nikah di Bulan Suro, Tradisi Sejarah hingga Mitosnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/56/3116554//3_pulau_besar_indonesia_diprediksi_akan_bertabrakan_di_masa_depan-ncC5_large.jpg
Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera Diprediksi Bertabrakan, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/408/3106700//kota_penghasil_wanita_cantik_di_jawa_tengah_salah_satunya_punya_gaya_bahasa_lemah_lembut-CRSQ_large.jpg
3 Kota Penghasil Wanita Cantik di Jawa Tengah, Salah Satunya Punya Gaya Bahasa Lemah Lembut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement