Prajurit TNI Unjuk Kebolehan di Garuda Shield, Negara Asing Kagum Kekuatan Militer Indonesia

JAKARTA - Combined Armed Life Fire Exercise (Calfex) menjadi kegiatan penutup di ajang latihan bersama militer bertajuk Super Garuda Shield 2023. Dalam kegiatan tersebut, 17 negara dan obsever mengikuti rangkaian latihan bersama yang digelar di Pusat Latihan Tempur 5 Marinir.

Saat pelaksanaan Calfex, seluruh pejabat TNI yang terlibat dalam Satuan Tugas Super Garuda Shield beserta para tamu undangan (Distinguished Visitors) yang sebagian besar adalah para observer yang ingin melihat berlangsungnya Calfex dari dekat di titik tinjau T12 di Baluran, Asembagus, Situbondo, Senin, (11/9/2023).

Calfex adalah sebuah latihan pertempuran yang melibatkan kesenjataan dari berbagai kecabangan dari mulai infantri, Artileri Astros dan Vampire, Kavaleri Lepoard bahkan kekuatan udara dari pesawat tempur F-16 Angkatan Udara dan heli tempur AH-64 penerbang Angkatan Darat.

Dalam kegiatan ini diskenariokan bagaimana pasukan infantri yang akan menyerang sasarannya diberikan bantuan tembakan dari berbagai kesenjataan dan menggunakan munisi sungguhan, sehingga latihan ini disebut dengan combined (gabungan) dan life fire (munisi sungguhan).

Dalam hal ini TNI mengerahkan alatutama sistem senjata tank Leopard, roket artileri Astros dan heli serbu tercanggih milik TNI yaitu AH-64 Apache. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penembakan dari beberapa persenjataan berat seperti menembak munisi SS, menembak Mortir 81, menembak Javelin, menembak SO Minimi, menembak SMR serta atraksi Mobil Udara

Selain kecanggihan alutsista yang ditampilkan, latihan ini juga menunjukan keterampilan dan kemampuan para personel yang mengawakinya karena sehebat apapun sebuah senjata sangat bergantung kepada orang yang mengoperasikannya.

Latihan ini sekaligus menunjukan kepada rakyat dan bangsa Indonesia sebagai akuntabilitas TNI dalam melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh rakyat. Gelaran ini juga menjadi laporan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa TNI selalu berlatih keras dan berusaha menjadi tentara yang profesional, menjaga harkat dan martabat rakyat serta bangsa Indonesia.

Lebih dari itu kegiatan Calfex ini juga merupakan diplomasi militer dengan menunjukan kepada dunia kekuatan dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan dan menjaga kedaulatan setiap jengkal tanah dan tumpah darah Indonesia.