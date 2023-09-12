Gempa M3,5 Guncang Wilayah Kaur Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Kaur, Bengkulu, pada Selasa (12/9/2023) sekira pukul 07.59 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.95 Lintang Selatan - 103.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 12-Sep-2023 07:59:55WIB, Lok:4.95LS, 103.03BT (39 km BaratDaya KAUR-BENGKULU), Kedlmn:25 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)