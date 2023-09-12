Ke Cilegon, Jokowi Tinjau Pembangunan Industri hingga Serahkan Bantuan Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Selasa (12/9/2023). Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Stadion Seruni, Kota Cilegon, Presiden Jokowi disambut Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, dan Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menuju PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kota Cilegon. Presiden Jokowi diagendakan meninjau pembangunan area industri dan fasilitas pendukungnya.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Ada Usulan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Markas TNI

Selepas itu, Kepala Negara akan menuju Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, untuk menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Berikutnya, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Kranggot untuk mengecek harga dan stok kebutuhan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi pedagang.