Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ke Cilegon, Jokowi Tinjau Pembangunan Industri hingga Serahkan Bantuan Pangan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:18 WIB
Ke Cilegon, Jokowi Tinjau Pembangunan Industri hingga Serahkan Bantuan Pangan
Presiden Jokowi kunker ke Banten. (BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Selasa (12/9/2023). Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Stadion Seruni, Kota Cilegon, Presiden Jokowi disambut Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, dan Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menuju PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kota Cilegon. Presiden Jokowi diagendakan meninjau pembangunan area industri dan fasilitas pendukungnya.

Selepas itu, Kepala Negara akan menuju Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, untuk menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Berikutnya, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Kranggot untuk mengecek harga dan stok kebutuhan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi pedagang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement