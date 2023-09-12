2 Daftar Film yang Pernah Dibintangi Ganjar Pranowo

JAKARTA- Deretan daftar film yang pernah dibintangi oleh Ganjar Pranowo yang jarang orang tahu. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo maju sebagai Calon Presiden 2024 (Capres) dari PDIP.

Selain pandai dalam urusan politik dan membangun daerah, pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968 itu juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Hal itu terlihat saat politikus Partai PDIP itu memerankan sebuah karakter di film yang dibintanginya.

Melansir youtube Sahabat Ganjar, Selasa (12/09/2023) berikut adalah daftar 2 film yang pernah dibintangi oleh Ganjar Pranowo.

1. Sang Prawira

Film pertama yang dibintangi oleh Ganjar Pranowo adalah Sang Prawira. Film yang rilis pada tahun 2019 itu, bercerita tentang perjalanan seorang anak dari pinggiran Danau Toba yang ingin menjadi seorang polisi.