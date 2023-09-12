Gempa M3,5 Guncang Wilayah Halmahera Barat Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Selasa (12/9/2023) pada pukul 09.01 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.33 Lintang Utara - 126.80 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 12-Sep-2023 09:01:09WIB, Lok:2.33LU, 126.80BT (139 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:14 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)