Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tayangan Azan Libatkan Ganjar, Donie Tokan Sebut Ajak Salat Bagian Ibadah

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:40 WIB
Tayangan Azan Libatkan Ganjar, Donie Tokan Sebut Ajak Salat Bagian Ibadah
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tayangan azan di RCTI yang didalamnya terdapat Ganjar Pranowo dinilai bagian dari cara mengajak masyarakat menunaikan ibadah salat. Ajakan tersebut merupakan bagian dari ibadah yang lumrah dilakukan siapapun.

Menurut Jubir PPP Usman M Tokan atau akrab disapa Donie Tokan, umat muslim diwajibkan untuk menyerukan orang menunaikan ibadah salat dengan cara berbeda. Kebetulan cara Ganjar menyerukan orang salat dengan cara tayangan seperti di televisi.

"Diera digital ini akan mudah mengajak masyarakat melaksanakan kewajiban beribadah, mungkin karena disaat suasana politik seperti sekarang ini banyak orang berprasangka negatif, padahal mengajak orang salat itu bahagian dari ibadah," jelas dia.

Menurut Donie, bagi muslim taat, hal tersebut menjadi hal yang biasa. Sayangnya, mereka yang meributkan adalah orang orang yang selama ini dianggap adalah kaum intelektual muslim yang sedang memperjuangkan kepentingan umat.

"Silahkan masyarakat menilai sendiri, tapi kami menghimbau agar jangan gunakan dalih agama untuk menyesatkan masyarakat dengan hal hal yang kita anggap baik tapi diplesetkan," tegas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Azan PPP Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/330/3191604//ilustrasi-ki38_large.jpg
Apakah Mengazani Bayi yang Baru Lahir Disunnahkan dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement