Tayangan Azan Libatkan Ganjar, Donie Tokan Sebut Ajak Salat Bagian Ibadah

JAKARTA - Tayangan azan di RCTI yang didalamnya terdapat Ganjar Pranowo dinilai bagian dari cara mengajak masyarakat menunaikan ibadah salat. Ajakan tersebut merupakan bagian dari ibadah yang lumrah dilakukan siapapun.

Menurut Jubir PPP Usman M Tokan atau akrab disapa Donie Tokan, umat muslim diwajibkan untuk menyerukan orang menunaikan ibadah salat dengan cara berbeda. Kebetulan cara Ganjar menyerukan orang salat dengan cara tayangan seperti di televisi.

"Diera digital ini akan mudah mengajak masyarakat melaksanakan kewajiban beribadah, mungkin karena disaat suasana politik seperti sekarang ini banyak orang berprasangka negatif, padahal mengajak orang salat itu bahagian dari ibadah," jelas dia.

Menurut Donie, bagi muslim taat, hal tersebut menjadi hal yang biasa. Sayangnya, mereka yang meributkan adalah orang orang yang selama ini dianggap adalah kaum intelektual muslim yang sedang memperjuangkan kepentingan umat.

"Silahkan masyarakat menilai sendiri, tapi kami menghimbau agar jangan gunakan dalih agama untuk menyesatkan masyarakat dengan hal hal yang kita anggap baik tapi diplesetkan," tegas dia.