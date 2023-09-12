Ganjar Muncul di Tayangan Azan, Pakar Komunikasi Sepakat Tak Langgar Aturan karena Rakyat Biasa

JAKARTA - Siaran azan yang menampilkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo sebagai pemeran di salah satu stasiun televisi swasta menuai pro kontra. Padahal, tayangan Azan tersebut dinilai tidak melanggar aturan.

Menurut Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, keputusan saat ini ada di tangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kata dia tayangan itu berkaitan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), di mana hal tersebut merupakan ranah KPI.

"Mungkin Pasal 58 Ayat (5) (P3SPS), bahwa siaran azan tidak boleh disisipi iklan," ucapnya, Selasa (12/9/2023).

Namun, menurut Widodo kemunculan Ganjar dalam tayangan Azan bukan termasuk iklan. Kata dia, saat ini Ganjar berstatus sebagai warga biasa.

"Masalahnya apakah wajah Ganjar dalam siaran azan itu merupakan iklan? Menurut kami tidak demikian. Kalau ya, maka seluruh wajah dalam semua tayangan azan adalah iklan," katanya.

Kata dia, apabila tayangan Azan yang menampilkan Ganjar yang berstatus sebagai rakyat itu melanggar. Artinya, KPU juga harus konsisten bahwa tayangan Azan tidak boleh menampilkan wajah orang.

"Ganjar kan saat ini sama dengan warga negara biasa. Kalau kita konsisten maka seluruh azan tidak boleh ada wajah orang. Cukup suara dan visualisasi tulisan. Bagi kami yang penting adalah sikap konsisten," ujar Suko.

Dosen Komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Iwel Sastra menuturkan, Ganjar saat ini memiliki hak yang sama sebagai rakyat. Dia pun setuju dengan pernyataan Suko Widodo.

"Pada saat kita ingin adil terhadap nama-nama lain, maka kita jangan melupakan harus adil juga pada Ganjar. Kalau wajah rakyat lain boleh tampil pada siaran azan, maka wajah Ganjar yang kini adalah rakyat biasa juga boleh tampil di sana. Atau jika mau adil secara hakiki, maka seluruh azan harus tanpa wajah siapapun," tutur Iwel Sastra memperkuat Suko Widodo.