BNPB: Water Mist Spraying Turunkan Polutan PM2.5 di Jakarta

JAKARTA - Langit Ibukota Jakarta dalam beberapa hari terakhir nampak cerah dan berwarna biru. Padahal dalam beberapa waktu lalu, polusi udara membuat langit Jakarta menjadi keruh.

Pemerintah pun terus berupaya untuk mengurangi polusi udara di wilayah ibukota Jakarta, salah satunya dengan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan metode water mist spraying menggunakan dua pesawat Cesna.

Upaya ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BRIN, BMKG, TNI dan pihak terkait lainnya di wilayah Jakarta.

"Operasi ini telah dilaksanakan sejak Senin (4/9) hingga Senin (11/9) dengan durasi terbang selama 82 jam 50 menit dan membawa 70.500 liter air yang disemprotkan untuk membentuk evaporasi buatan di langit Jakarta," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (12/9/2023).