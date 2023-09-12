Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakek Ubah Lahan Kosong Jadi Arena Sepeda untuk Cucunya, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:05 WIB
Kakek Ubah Lahan Kosong Jadi Arena Sepeda untuk Cucunya, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
Okezone Updates ulas aksi seorang kakek sulap lahan kosong jadi arena sepeda untuk cucunya. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Program berita dengan angle yang seru dan kekinian tersaji dalam Okezone Updates. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai kasih sayang sang kakek untuk cucunya. Tak ingin sang cucu ketergantungan pada gadget, kakek asal Pasuruan, Jawa Timur ini menyulap tanah kosong menjadi lintasan sirkuit sepeda BMX.

Idenya tersebut berawal dari cucunya yang merengek minta HP untuk mengisi kekosongan. Namun sang cucu malah dibelikan sepeda jenis BMX Cross. Hal ini untuk mengasah bakat olahraga dan kegiatan cucunya dan anak-anak di kampungnya.

