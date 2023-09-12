Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Ungkap TPPU Sindikat Narkotika Fredy Pratama Capai Rp10,5 Triliun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:36 WIB
Bareskrim Ungkap TPPU Sindikat Narkotika Fredy Pratama Capai Rp10,5 Triliun
Bareskrim jumpa pers kasus narkoba Fredy (foto: MPI/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkapkan bahwa, pihaknya menyita aset senilai Rp10,5 Triliun dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas pidana awal peredaran narkotika jaringan internasional pimpinan Fredy Pratama.

"Aset TPPU yang telah disita dan akan dikoordinasikan oleh Thailand adalah sebesar Rp273, 43 Miliar dan jika dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis yaitu sekitar Rp10,5 T selama 2020-2023," kata Wahyu dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Menurut Wahyu, sindikat narkotika Internasional Fredy Pratama ini merupakan jaringan yang sangat besar. Pasalnya, dari tahun 2020-2023 terdapat 408 laporan polisi serta dilakukan penyitaan narkoba jenis sabu seberat 10,2 ton.

"Terafiliasi dengan kelompok Fredy Pratama ini," ujar Wahyu.

Dari jumlah lp 408 tersebut, Bareskrim dan Polda jajaran telah menangkap 884 tersangka periode 2020 sampai tahun 2023.

"Dari lp sebanyak 408 tersebut jumlah tersangka sebanyak 884 periode dari Januari 2020 sampai September 2023," ucap Wahyu.

Halaman:
1 2
      
