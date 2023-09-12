Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Diduga Terima Gratifikasi hingga Lakukan Pencucian Uang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:41 WIB
Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Diduga Terima Gratifikasi hingga Lakukan Pencucian Uang
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto sebagai tersangka. Eko Darmanto diduga menerima gratifikasi saat menjabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) hingga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Benar, KPK saat ini sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Ali memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi kecukupan alat bukti untuk menetapkan status tersangka Eko Darmanto. Ali berjanji bakal menguraikan secara lengkap konstruksi perkara dugaan penerimaan gratifikasi hingga pencucian uang Eko Darmanto setelah adanya proses penahanan.

"Atas dasar kecukupan alat bukti dan nantinya ketika dilakukan penahanan, maka KPK baru akan menyampaikan pada publik siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan," katanya.

"KPK mengajak masyarakat untuk mengikuti dan mengawal proses penyidikan perkara ini sehingga dapat berjalan sesuai koridor hukum," sambung Ali.

Sekadar informasi, KPK mulai meningkatkan status penyelidikan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto ke tahap penyidikan. Sebab, proses penyelidikan dan pencarian dua alat bukti terhadap Eko Darmanto telah rampung.

KPK telah mengantongi keterangan dari 17 saksi di berbagai wilayah di antaranya, Surabaya, Jakarta, Pasuruan, hingga Malang, berkaitan dengan transaksi mencurigakan Eko Darmanto. KPK juga sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait laporan keuangan mencurigakan Eko Darmanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043133/dpr-hPel_large.jpg
DPR Minta Kaji Ulang Kebijakan Makanan Siap Saji Bakal Kena Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026939/perairan-batam-rawan-penyelundupan-patroli-laut-duiperkuat-PfaeTCbtWP.jpg
Perairan Batam Rawan Penyelundupan, Patroli Laut Duiperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008830/jokowi-bakal-evaluasi-bea-cukai-usai-viral-penahanan-alat-belajar-slb-iNryQ1ARPT.jpg
Jokowi Bakal Evaluasi Bea Cukai Usai Viral Penahanan Alat Belajar SLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992424/disembunyikan-di-bengkel-kpk-sita-mobil-antik-chevrolet-blr-58-andhi-pramono-PsznSr8VLo.jpg
Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Mobil Antik Chevrolet BLR 58 Andhi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990905/momen-eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-baca-buku-doa-jelang-sidang-vonis-8nj621Lciz.jpg
Momen Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Baca Buku Doa Jelang Sidang Vonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/338/2921196/bea-cukai-bogor-musnahkan-4-6-juta-batang-rokok-dan-minol-senilai-rp1-2-miliar-hcmYbACF1u.jpg
Bea Cukai Bogor Musnahkan 4,6 Juta Batang Rokok dan Minol Senilai Rp1,2 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement