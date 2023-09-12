Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh! Lagu Helo Kuala Lumpur Jiplak Halo-Halo Bandung, Netizen Indonesia Geram

Shofiyah Afni , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:51 WIB
Heboh! Lagu <i>Helo Kuala Lumpur</i> Jiplak <i>Halo-Halo Bandung</i>, Netizen Indonesia Geram
Ismail Marzuki, pencipta lagu Halo-Halo Bandung/Foto: Wikipedia
A
A
A

 

JAKARTA - Viral, sebuah konten YouTube, Lagu Kanak TV, dengan berbahasa Melayu Malaysia diduga menjiplak lagu Halo-Halo Bandung.

Lagu Helo Kuala Lumpur yang diunggah oleh kanal YouTube tersebut pada tanggal 27 Mei 2020 mendadak jadi perbincangan sejak Senin, 11 September 2023.

 BACA JUGA:

Melodi lagu tersebut sama seperti Halo-halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki, hanyak diubah kata sapaan dan kata lain dari lirik aslinya.

"Hello Kuala Lumpur, Ibu kota keriangan// Hello Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan// Sudah lama aku, tidak berjumpa denganmu, sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali," begitu lirik Helo Kuala Lumpur.

 BACA JUGA:

Lagu Halo-Halo Bandung mengisahkan peristiwa Bandung Lautan Api pada 23-24 Maret 1946, serta memiliki kata sapaan "beta" untuk mengganti "saya".

"Halo-halo Bandung, Ibu kota Periangan// Halo-halo Bandung, kota kenang-kenangan// Sudah lama beta, tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung, rebut kembali!//" begitu lirik Halo-Halo Bandung.

Sementara itu lagu Helo Kuala Lumpur di kanal YouTube tersebut sudah disaksikan hingga 166 ribu lebih dan saat ini kolom komentarnya dinonaktifkan.

