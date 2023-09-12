MNC Peduli Kembali Gelar Pelatihan First Aider, Tingkatkan Kepedulian di Lingkungan Sekitar

JAKARTA - MNC Peduli kembali menggelar First Aider untuk yang kedua kalinya yang diperuntukkan untuk para karyawan MNC Group. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan PMI Jakarta Pusat dan diadakan di iNews Tower, Selasa (12/9/2023).

Menurut Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo kegiatan First Aider ini, merupakan yang kedua kalinya dengan 30 orang peserta. Yang mana, nantinya 30 orang tersebut bisa mendapatkan sertifikat sebagai first respons helper yang bisa berguna di keadaan darurat.

"Hari ini kamu bekerja sama dengan MNC Peduli, dan PMI Jakarta Pusat untuk melakukan first eider training yaitu batch ke dua yang mana pertama pernah dilakukan juga dengan ada 30 peserta," kata Jessica Tanoesoedibjo saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Yang mana yang dilatih mereka akan menjadi tersertifikasi jadi mereka akan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh PMI untuk menjadi first respons helper, jadi mereka bisa membantu orang-orang," tambah Jessica.

Di sisi lain, Ketua Harian PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda Suryana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang baik karena mengajak para karyawan agar peduli dengan sekitarnya ketika dihadapkan dengan situasi darurat.