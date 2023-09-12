Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Prabowo: FKPPI Adalah Pewaris Utama Kemurnian Nilai-Nilai Pancasila

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:41 WIB
Menhan Prabowo: FKPPI Adalah Pewaris Utama Kemurnian Nilai-Nilai Pancasila
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan pengarahan pada acara Hari Ulang Tahun Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (FKPPI) ke - 45 di Lagoon Hotel Sultan Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Acara Hari Ulang Tahun FKPPI ke-45 Tahun 2023 yang dihadiri oleh Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo serta Menpora RI Dito Ariotedjo mengusung tema "FKPPI Mempertahankan Keutuhan Bangsa Untuk Mencapai Cita-cita Proklamasi".

Menteri Pertahanan dalam sambutan ceramahnya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri FKPPI yang ke - 45, semoga FKPPI tetap menjadi organisasi yang dicintai rakyat dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

"Anggota FKPPI merupakan generasi muda putra-putri purnawirawan dan putra-putri Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia yang lahir dari patriot - patriot Bangsa Indonesia. Kalian juga adalah pewaris utama kemurnian nilai-nilai Pancasila," ucap Menhan Prabowo.

"Kita bisa bayangkan Indonesia ke depan yang negaranya sudah besar rakyatnya juga besar, memiliki jiwa yang besar untuk menyongsong Indonesia Emas, maka tidak akan satu negarapun yang akan berani mengutak-atik negara ini selama kita dan seluruh komponen bangsa terutama FKPPI selalu solid," kata Menhan di tengah sambutannya.

Halaman:
1 2
      
