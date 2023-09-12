39 Tersangka Narkoba Jaringan Gembong Fredy Pratama Ditangkap, Ada Selebgram Palembang

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap 39 tersangka kasus narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Salah satunya, selebgram asal Palembang berinisial APS.

"Ini ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Dalam salah satu pengembangan di Polda lampung kita juga mengamankan satu orang selebgram berinisial APS, mungkin nanti Pak Kapolda bisa memberikan penjelasan dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika membenarkan ada seorang selebgram asal Palembang inisial APS yang merupakan jaringan Fredy.

"Kita kenal APS ini adalah sebagai seorang selebgram di Palembang, dikenal juga sebagai ratu narkoba," kata Helmy.

Helmy menjelaskan, APS diamankan berdasarkan adanya pendalaman yang dilakukan terhadap suaminya. Diketahui, suami APS berinisial K merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Dari pendalaman kita mengetahui bahwa diduga tersangka APS ini ikut menikmati hasil penjualan narkoba dari suaminya yang berinisial K," ucapnya.