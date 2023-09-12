Partai Perindo Ungkap Banyak Masyarakat yang Masih Menunggu PTSL

JAKARTA - Ketua Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang DPW Partai Perindo DKI, Rianto Tambunan mengungkap masih banyak masyarakat yang menunggu program pemerintah terkait Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Jadi memang pemerintah lewat Presiden Pak Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL tapi masyarakat itu masih kurang lebih 25% mendapatkan sertifikat, tapi sekarang masih banyak 75% orang masyarakat yang masih menunggu nih kapan nih sertifikat mereka jadi," kata Rianto dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (12/9/2023).

Rianto-- yang juga merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Jakarta Timur itu-- mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait pengurusan PTSL. Karenanya, Ia mengaku siap untuk menjembatani persoalan tersebut.

"Dan harapan saya nanti kalau duduk (di kursi DPRD DKI Jakarta) itu di komisi yang membawahi pertanahan, bisa menjembatani antara warga dengan Kementerian ATR/BPN setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75% sertifikat ini tidak bisa keluar," ujar dia.

Berbicara mengenai pertanahan, sering kali kasus sengketa lahan terjadi antarpemangku kepentingan baik masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah.

Menurut Rianto, hal ini ditengarai lantaran tidak adanya kepastian hukum bagi si pemilik tanah itu sendiri.

Sehingga, program sertifikasi tanah dinilai penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.