Hary Tanoe Paparkan Arti Visi Perindo untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan Partai Perindo berkomitmen untuk turut berperan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Hal itu diungkapkan HT saat jalan sehat bersama Partai Perindo di Jakarta, Minggu (10/09/2023).

“Saya bertanya kepada 1.000 peserta jalan sehat bersama Partai Perindo, arti dari tulisan Untuk Indonesia Sejahtera pada logo Partai Perindo. Jawabannya: Tulisan itu menjelaskan perjuangan Partai Perindo untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan kesejahteraan terwujud terlebih dulu, persatuan dan kesatuan Indonesia akan kokoh dan solid. Partai Perindo Untuk Indonesia Sejahtera,” Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.