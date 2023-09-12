Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Gembong Narkoba Fredy Pratama, Selamatkan Jutaan Warga!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:11 WIB
JAKARTA - Bareskrim Polri berhasil mengomandoi penindakan pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Sehingga bukan hanya menangkap jaringan narkotika.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, keberhasilan ini menjadi preseden baik bagi penindakan tindak pidana Narkotika. Para pelaku juga harus dimiskinkan agar memberikan efek jera.

Kartel narkotika ini berhasil dibongkar hasil pengembangan penangkapan selebgram berinisial APS. Dalam kesehariannya, APS aktif memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

"Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Fredy Pratama adalah sindikat narkoba terbesar di Indonesia, kami mengapresiasi kerja keras jajaran dan terima kasih atas kolaborasi lintas instansi dan negara dalam menangani perkara ini,” ujar Wahyu di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Wahyu menambahkan, jaringan narkoba internasional itu dalam mendistribusikan mendistribusikan barang haram tersebut dengan mengkamuflasekan dengan bentuk kemasan teh China. Jaringan narkoba ini dikendalikan mereka dari Thailand. Negara yang menjadi target peredaran adalah Malaysia, dan terutama Indonesia.

"Pengungkapan tindak pidana narkotika dilanjutkan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak kejahatan lanjutannya adalah komitmen Polri untuk memastikan kartel narkotika tidak beroperasi lagi," ujarnya.

"Ini menjadi atensi Kapolri sebagai mana arahan Presiden untuk memberantas tindak pidana narkotika secara komprehensif, sebagai langkah taktis melindungi masyarakat dan membangun Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

Telusuri berita news lainnya
