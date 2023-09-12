Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Pecandu Narkoba Rehabilitasi di Rindam, DPR: Ini Langkah yang Positif

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:58 WIB
Dukung Pecandu Narkoba Rehabilitasi di Rindam, DPR: Ini Langkah yang Positif
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung upaya perluasan lokasi rehabilitasi dalam rangka menekan pengguna narkoba. Ia menilai usulan agar Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) milik TNI menjadi tempat rehabilitasi narkoba dapat membuat pecandu semakin cepat terlepas dari ketergantungan barang haram tersebut.

"Upaya perluasan lokasi rehabilitasi narkoba hingga ke Rindam bisa menjadi langkah yang sangat positif dan perlu didukung," kata Puan, Selasa (12/9/2023).

Usulan agar Rindam di setiap Komando Daerah Militer (Kodam) menjadi salah satu lokasi yang digunakan untuk rehabilitasi narkoba datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas atau Ratas soal pemberantasan dan penanganan narkoba di Indonesia. Meski begitu, usul tersebut masih akan dikaji oleh Pemerintah.

Menurut Puan, usulan Rindam dijadikan lokasi rehabilitasi pecandu Narkoba bisa saja direalisasikan. Ia menilai peran TNI cukup strategis untuk ambil bagian pada program rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

"Upaya rehabilitasi yang dilakukan di Rindam harus dipandang sebagai langkah yang sangat penting dalam melawan peredaran narkoba di tanah air," ujarnya.

Puan menambahkan, sinergitas berbagai stakeholder dalam memberantas peredaran narkoba sangat diperlukan. Baik dari TNI, penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lainnya.

"Pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk TNI, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan, BNN dalam menjalankan program ini sehingga upaya penghentian penyalahgunaan narkoba dapat efektif,” tuturnya.

