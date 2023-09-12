Rumah di Palmerah Terbakar, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik

Rumah di Jakbar terbakar, diduga disebabkan korsleting listrik. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Sulaiman, Gang Amal V, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (11/9/2023) sekitar pukul 17.18 WIB sore. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik.

“Penyebab kebakaran tersebut diduga korsleting listrik,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin, Selasa (12/9/2023).

Ia mengungkapkan untuk memadamkan api, sebanyak 65 personel dan 11 kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi tersebut.

“Kebakaran dilaporkan pada pukul 17.18 WIB, petugas tiba di lokasi pukul 17.22 WIB. Objek yang terbakar yakni rumah tinggal,” tuturnya.