INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Palmerah Terbakar, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:09 WIB
Rumah di Palmerah Terbakar, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik
Rumah di Jakbar terbakar, diduga disebabkan korsleting listrik. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Sulaiman, Gang Amal V, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (11/9/2023) sekitar pukul 17.18 WIB sore. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik.

“Penyebab kebakaran tersebut diduga korsleting listrik,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin, Selasa (12/9/2023).

Ia mengungkapkan untuk memadamkan api, sebanyak 65 personel dan 11 kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi tersebut.

“Kebakaran dilaporkan pada pukul 17.18 WIB, petugas tiba di lokasi pukul 17.22 WIB. Objek yang terbakar yakni rumah tinggal,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
