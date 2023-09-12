Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Selebgram Cantik Ini Diduga Aktor Film Porno di Jaksel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:58 WIB
Dua Selebgram Cantik Ini Diduga Aktor Film Porno di Jaksel
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Seorang selebgram berinisial SKE dan VV diduga terlibat sebagai aktor dalam produksi film porno lokal, di wilayah Jakarta Selatan. Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pada pekan ini.

"SKE dan VV (diperiksa) minggu ini," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (11/9/2023).

Ade mengatakan, mereka diperiksa sebagai saksi karena diduga mereka berperan dalam salah satu film yang berjudul Kramat Tunggak. Namun Ade tidak dirinci apakah film itu termasuk film porno lokal yang diproduksi rumah produksi Jaksel atau tidak. Ade juga belum merinci apakah keduanya bakal menghadiri pemeriksaan tersebut atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, para pemeran yang terlibat dalam film porno lokal produksi Rumah produksi di wilayah Jakarta Selatan terdiri dari artis, selebgram hingga model.

"Jadi perlu saya sampaikan di sini latar belakang dari pemeran wanita di sini mulai dari artis, foto model, maupun selebgram," ujar Ade Safri Simanjuntak.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi tipe A yang dibuat oleh tim siber dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tertanggal 21 Juli 2023.

Ade mengatakan, film tersebut disebarluaskan dan ditransmisikan di tiga website yang berbeda. Sebanyak lima orang turut ditangkap dan dilakukan penahanan. Adapun kelima orang itu adalah I selaku sutradara; JAAS sebagai kameramen; AIS sebagai editor film; AT sebagai penata suara, dan SE sebagai sekretaris.

